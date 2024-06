Tournée républicaine/Moyen-Ogooué : 1,3 Milliard de F CFA pour impulser le développement de Ndjolé

Véritable marathon pour le président de la République, Brice Clotaire Oligui Nguema, à l’occasion de la première journée de sa tournée républicaine dans la province du Moyen-Ogooué.

Aussitôt arrivé à Lambaréné, peu après le bain de foule à l’aéroport de la "ville du Grand Blanc", le numéro un gabonais a immédiatement repris les airs, par hélicoptère cette fois, à destination de Ndjolé. Sur place, il a échangé avec les différentes couches de la population. En présence de la première dame Zita Oligui Nguema, de quelques membres du Comité pour la transition et la restauration des institutions (CTRI) et du gouvernement.

En sa qualité de délégué spécial de la commune de Ndjolé, Barthélémy Diaz Ntotome a prononcé la première allocution. Occasion pour l'édile de rappeler l'histoire de la "citadelle du résistant Ntole". Avant de déplorer le sous-développement de cette partie du pays. Un exercice auquel se sont prêtés, après lui, chacun dans son style, les représentants des jeunes, des femmes et des notables.

Tous ont pointé du doigt le régime déchu qu'ils ont accusé ouvertement de n'avoir pas oeuvré pour le développement de cette bourgade.

L'absence d'un hôpital, la dégradation des voiries urbaines, les récurrents délestages électriques, la mauvaise qualité de l'eau, le chômage endémique des jeunes constituent le gros des préoccupations portées à l'attention du numéro un gabonais.

Bien évidemment, les différents orateurs n'ont pas manqué de saluer la prise de pouvoir par le CTRI et par la même occasion exprimé leur soutien à cet hôte de marque. "Nous croyons en vous le CTRI. Puisse Dieu vous accompagner dans votre mission de modernisation du Gabon", a lâché l’un d’entre eux. Non sans se réjouir de certaines actions à forte portée sociale depuis l'avènement du CTRI.

Après avoir écouté attentivement ces préoccupations, Brice Clotaire Oligui Nguema s'est adressé à coeur ouvert et en toute franchise aux populations de l'Abanga-Bigné. "En foulant le sol de Ndjolé ce matin, je suis honoré de marcher sur le sol du résistant et patriote Émane Ntole", a-t-il déclaré. Avant de regretter le fait que l'histoire gabonaise ne valorise pas ses héros nationaux.

Par la suite, le président de la République a reconnu les difficultés quotidiennes de ses interlocuteurs. Connu pour son pragmatisme, il a pris l’engagement de faire bouger les lignes. "Le CTRI entend apporter des solutions", a-t-il affirmé. Séance tenante, il a annoncé l’octroi d'une enveloppe d'1,3 milliard de F CFA à Ndjolé pour impulser son développement.

Saisissant la balle au bond, il a invité les populations à se positionner en véritables sentinelles. "(...) Je vous invite également à être responsables, à dénoncer l'immigration clandestine", exhorte-t-il. Non sans renchérir : "Soyez des patriotes. Soyez jaloux de vos richesses". Une allusion explicite à ses concitoyens participant activement aux activités clandestines d'orpaillage.

Dans la foulée des conseils et autres exhortations, il a invité la jeunesse à se départir de la perception relative à l'État-providence et se lancer dans l'entrepreneuriat.

Durant de longues minutes il a décrié les mauvaises pratiques qui plombent l'auto-emploi. "La Fonction publique est saturée, il faut que les jeunes se lancent dans l’entrepreneuriat", a-t-il martelé. "Comment voulez-vous qu’on vous accompagne si vous ne faites pas vous-mêmes des efforts ?", s’est-il interrogé.

Toujours au sujet de l'emploi des jeunes, le chef de l'État a sommé les opérateurs économiques locaux de "recruter et déclarer le personnel à la Caisse nationale de sécurité sociale (CNSS)". Par ailleurs, il a milité pour le respect des aînés. "On ne construit pas un pays uniquement avec les jeunes. On construit un pays avec tout le monde", a-t-il martelé.

Après cet échange, il s'est entretenu en aparté avec les notables. Avant de procéder au lancement des travaux de réfection des voiries et à la pose de la première pierre du mausolée de feu Émane Ntole.

À noter que le président de la République s'est également rendu à Bifoun et Makouké. Des étapes qui ont marqué la fin de cette première journée.

Yannick Franz IGOHO

Ndjolé/Gabon