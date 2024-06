Numérique : collaboration pionnière entre Ogooué Labs et la mairie du 2e arrondissement de Port-Gentil

Une convention de partenariat a été signée ce 19 juin entre la mairie du 2ème arrondissement de Port-Gentil (POG) représenté par son délégué spécial, Boubacar Ngouwa Guingo Mayakis et l’ONG Ogooué Labs Gabon.

Cette convention a pour objectif d’accompagner la mairie dans trois domaines principaux : le développement d’innovations, la mise en place de programmes de formation (numérique, entrepreneuriat, etc.) destinés au personnel municipal et aux citoyens, ainsi que l’amélioration de la communication.

Pour ce faire, un hub de productivité et d’innovation sera installé au sein de la mairie, dans un espace spécialement dédié à Ogooué Labs et à ses équipes. Sylvere Boussamba, fondateur de l’ONG Ogooué Labs, a exprimé sa gratitude envers le délégué spécial de la mairie du 2ème arrondissement pour son ouverture d’esprit, son dynamisme et son engagement à intégrer activement la jeunesse de Port-Gentil dans le développement de l’arrondissement, avec pour objectif d’améliorer l’expérience des citoyens.

Il convient de préciser que les anciens apprenants de l’École 241 à Port-Gentil, ainsi que ceux actuellement en formation, joueront un rôle central dans le développement de toutes ces activités.

Line R. ALOMO

Libreville/Gabon