Moanda/École des mines du Gabon : présentation des différentes offres de formation

Mouanda, le samedi 15 juin dernier, dans le cadre d'une énième édition de sa "Journée portes ouvertes", l'École des mines de Moanda-Gabon (EMM-G), implantée au quartier Lekolo II, s'est ouverte une nouvelle fois au public venu nombreux pour lui présenter ses différentes offres pédagogiques : formation initiale et de perfectionnement, notamment dans les domaines des mines et de la métalurgie.

L'événement a eu lieu en présence d'une délégation venue de l'École des mines d'Alès (France) et du ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et de l'Innovation technologique, Pr Hervé Ndoume Essingone, qui s'est dit satisfait de ce que "l'École des Mines de Moanda-Gabon s'ouvre davantage et agit véritablement comme un acteur du développement et de la formation".

In situ, élèves, représentants des sociétés minières, industrielles, commerciales et de services ont pu visiter certains pools. Notamment les laboratoires en géomécanique, géotechnique, génie des procédés et langues de cette grande école spécialisée, érigée dans le chef-lieu du département de la Lebombi-Leyou, province du Haut-Ogooué.

L'assistance a aussi eu droit à une exposition du savoir-faire de cette grande et prestigieuse École supérieure, dont le thème pour cette édition était le suivant : "La place de l'EEM-G dans l'écosystème de l'industrie minière gabonaise".

L'administrateur directeur général (A-DG) de l'EMM-G, Dr Christian Bouppasia, a remercié le public pour son engouement, ainsi que les officiels d'ici et d'ailleurs, venus réhausser l'éclat de cette Journée portes ouvertes édition 2024.

Arnaud MIHINDOU MOMBO

Moanda/Gabon