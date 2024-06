Santé : les enfants de 0 à 5 ans (finalement) vaccinés

Avec pour but de rattraper le retard sur son plan vaccinal annuel, le ministère de la Santé, à travers le Programme Élargi de Vaccination (PEV) a lancé une vaste opération de vaccination sur l’ensemble du territoire national du 14 au 18 juin 2024.

En effet, ces activités avaient pour objectif de rattraper le calendrier vaccinal des enfants âgés de 0 à 5ans non vaccinés tout au long de l’année 2023 et au premier trimestre 2024. Durant cette période, les femmes enceintes ont été vaccinées contre le tétanos.

Au cours de cette campagne de vaccination, les équipes du ministère de la Santé avec l’appui technique et financier du Fonds des Nations Unies pour l’Enfance (UNICEF) et l’Organisation mondiale de la Santé (OMS), ont été déployées aussi bien dans les sites fixes des formations sanitaires, que dans l’ensemble des grandes villes du pays en vue de mobiliser les communautés, sensibiliser sur les risques liés à la non vaccination et vacciner les différentes cibles définies dans leur plan d’action.

Il convient de préciser que cette action de grande envergure intervient au moment où la couverture vaccinale du pays est en baisse, exposant le Gabon à plusieurs épidémies.

H.N.M

Libreville/Gabon