Bilan de la saison de nos expatriés : relégué en Série B, Anthony Oyono termine la saison sur le " billard "

Trajectoires identiques ou presque. C'est ainsi que pourrait être résumée la saison écoulée d'Anthony Oyono Omva et du Frosinone Calcio.

Pour le Gabonais qui découvrait la Série A (D1) avec le club de la ville située dans la région de la Latium, à 75 kilomètres au sud-est de Rome, et avec lequel il restait sur un titre de champion de Série B, la belle aventure se poursuivait et présageait d'une deuxième partie de saison 2023-2024 plutôt sans danger.

Sous la conduite de l'ancien international italien Eusebio Di Francesco arrivé à l'intersaison en remplacement de son compatriote et champion du monde 2006 Fabio Grosso, Oyono a affiché sa constance sur le flanc droit (parfois à gauche en dépannage) défensif.

Avec au compteur 16 matchs disputés (plus deux en Coupe d'Italie) une passe décisive et quatre cartons jaunes.

Mais le bel élan sera brutalement stoppé lors du déplacement, le 16 décembre 2023, à Lecce, où il quitte prématurément la pelouse du stade Via Del Mare après 14 minutes de jeu et une blessure à la cheville qui le mettra out pour le reste de la saison.

Il sera par la suite opéré avec succès. Un vrai coup dur pour l'international gabonais qui restait parallèlement sur deux brillantes sorties contre le Kenya et le Burundi dans les qualifications de la Coupe du monde 2026.

Mais aussi pour son club qui, sans lui à partir de la 16e journée va passer de fringant promu (10e au classement de la phase aller) pour se retrouver dans la dernière ligne droite mêlé à une bataille pour le maintien au final fatale pour la troisième fois dans l'histoire de Frosinone.

Le retour en Série B en 2024-2025 avec la remontée pour objectif devrait se faire avec son défenseur gabonais de 23 ans et dont le contrat court jusqu'en juin 2027.

Quand bien même les propositions des clubs de première division en dehors de l'Italie ne manqueront certainement pas pour un joueur en développement.

Prosper Sax NZE BEKALE

Libreville/Gabon