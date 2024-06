Quand l'entrepreneuriat gabonais redéfinit le quotidien

Dans le paysage entrepreneurial gabonais, Akanda.biz se démarque comme une véritable innovation. Imaginée et réalisée par Alexandre Gaubert, un ingénieur chevronné avec 18 ans d'expérience, cette application est née d'une volonté de combler un vide dans la vie quotidienne des Gabonais.

Le parcours de son créateur n’a pas été sans obstacles. Face à des refus répétés, il a décidé de soutenir son projet entièrement de ses propres moyens. C’est cette détermination qui a permis à Akanda.biz de voir le jour le 1er janvier 2024.

Akanda.biz se distingue par sa mission simple mais essentielle : mettre en relation vendeurs et acheteurs. Bien qu’elle ne propose pas encore de livraison ni de paiement en ligne, elle se concentre sur l’essentiel en facilitant les connexions directes.

L'application est un véritable couteau suisse numérique, offrant des annonces pour la location de voitures, la vente de biens, la recherche d'emploi et bien d'autres services. L'une des fonctionnalités les plus appréciées est sa carte interactive du Gabon, et particulièrement du Grand Libreville. Cette carte est une mine d'informations, répertoriant boutiques, épiceries, administrations et autres commerces avec une précision remarquable : noms, numéros de téléphone et adresses exactes.

C’est une ressource précieuse pour les résidents comme pour les nouveaux arrivants, facilitant grandement la recherche de ser- vices et de produits locaux. En seulement six mois, plus de 31 000 personnes ont adopté l'application, un chiffre qui témoigne de son utilité et de sa pertinence.

Alexandre Gaubert partage : "Au début, on voulait diviser tous les différents services que nous proposons en plusieurs applications, après réflexion, j’ai choisi de tout regrouper ". Cette décision stratégique a permis de créer une application unique, simplifiant ainsi l'accès à une multitude de services, c’est une solution innovante qui évolue constamment pour répondre aux besoins changeants de ses utilisateurs.

Flavie D.F.

Libreville/Gabon