Lord Ekomy Ndong : "Je chante ce que je pense et je pense ce que je chante"

Lord Ekomy Ndong invite les populations à se lancer dans la construction. Une idée qui lui est venue du partenariat qu'il a conclu avec une société immobilière de la place.

Ledit accord lui a permis d’acquérir une maison. Une initiative qui pourrait sembler surprenante pour certains, mais l'artiste s’en est expliqué lors d'une conférence de presse dont les extraits sont disponibles sur les réseaux sociaux.

"Le côté technique, le côté business, c’est pour sécuriser ma maison. L’argent que je gagne provient de mon art et de mon talent. Trouver une solution pour avoir une maison n'altère en rien ma créativité", a-t-il dit.

Ekomy Ndong souligne que ce partenariat est une démarche personnelle et un exemple à suivre. "Mon but est de montrer qu’il est possible de répondre à de nombreuses problématiques gabonaises. Mon exemple doit prouver qu’on peut obtenir une maison même depuis l’étranger".

Selon lui, chaque individu a ses moyens et ses contraintes, mais il espère inspirer d’autres artistes à envisager des solutions similaires.

Connue pour son franc-parler, la star du rap conscient réaffirme sa sincérité artistique : "Je chante ce que je pense et je pense ce que je chante".

Flavie D.F.

Libreville/Gabon