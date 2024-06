Inclusion des enfants autistes : Horizons Nouveaux veut s'adapter

En marge de la 2e édition du Salon de l’autisme Afrique, la question de l'inclusion des enfants porteurs de ce handicap a été évoquée par les panélistes.

Occasion pour le directeur du pôle médico-éducatif, pédagogique et professionnel de la Fondation Horizons Nouveaux (FHN), Laurent Ladrée, prenant part au panel sur le "dispositif d’accueil", de présenter la nouvelle organisation de cette structure gabonaise spécialisée dans la prise en charge des enfants porteurs de handicaps.

Pour la relance de ses activités, plusieurs services vont accompagner l'éducation des autistes. Un établissement devra accueillir les enfants en déficience intellectuelle avec ou sans problème social. Un autre aura la charge des enfants avec les troubles du spectre autistique.

"Tout en sachant que certains enfants atteints du trouble du spectre autistique n’ont pas de problème auditif et ceux qui n’ont pas de problème auditif, il faut les prendre d’une autre façon et savoir pousser pour qu’ils soient dans les classes ordinaires", a laissé entendre M. Ladrée.

L'idée, selon lui, est de créer in fine "un autre service qui va les accueillir pour des séances de travail, mais aussi pour les inclure dans les classes scolaires avec une aide dans la vie scolaire (AVS) et aussi ne pas oublier qu’ils vont grandir et avoir besoin de s’insérer dans la vie professionnelle.

Donc, on a imaginé une ferme pédagogique et thérapeutique pour les aider quand ils sont petits mais aussi pour leur apprendre un métier pour qu’ils puissent travailler dans la vie active.

Ils élargiront aussi la formation au personnel et aux parents désireux de s'y coller. Celle-ci sera indispensable au suivi des élèves hors classe. "Il y a une cohérence au niveau des méthodes utilisées entre les professionnels et les parents".

"Si l’on change de méthode toutes les 5 minutes, le gamin est perdu, il va être en crise, donc il faut qu’il y ait une cohérence toute la journée car ces enfants-là n’aiment pas l’imprévisibilité", a-t-il fait remarquer.

Rudy HOMBENET ANVINGUI

Libreville/Gabon