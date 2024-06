Football : break chez les Panthères avant la dernière ligne droite préparatoire

La journée d'hier pour les Panthères du Gabon était réservée au repos. Lesquelles, dans l'optique des confrontations des 3e et 4e levées des éliminatoires zone Afrique du Mondial 2026, sont toujours en stage de préparation à Benslimane, au Maroc. Où sont toujours attendus (jusquà hier au moment du bouclage de L'Union) Roy Mouniengue, Axel Meye, Éric Bocoum et Denis Bouanga.

La délégation des Panthères, sauf changement de dernière minute, va rallier le mercredi 5 juin prochain Korhogo. C'est dans cette ville, située au nord de la Côte d'Ivoire, que Mario Lemina et ses partenaires vont défier les Éléphants du sélectionneur Emerse Faé.

Ce dernier, friand de la maîtrise collective, fera sans quelques récents champions d'Afrique des nations de football (Can) tels Serge Aurier, Sébastien Haller, Karim Konaté, Christian Kouamé et Jean-Phillipe Krasso. Vont, par contre intégrer l'équipe des Éléphants pour la première fois : Mohamed Diomandé (Glasgow Rangers), Christopher Operi (Le Havre), Mohamed Bamba (FC Lorient) et Evan Guessand (OGC Nice).

À l’instar des protégés de Thierry Mouyouma, les pachydermes ivoiriens ne se sont jamais produits au stade Amadou-Gon-Coulibaly de Korhogo d'une capacité de 20 000 places, opérationnel depuis septembre 2023 dans la perspective de la dernière Coupe d'Afrique des nations.

MM

Libreville/Gabon