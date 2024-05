ENAM/INJS : les syndicats rejettent les résultats du dernier concours

Depuis que les résultats des concours d’entrée à l’Institut national de la jeunesse et des sports (INJS) et de l’École nationale d’art et manufacture (ENAM) ont été publiés le 25 mai dernier, le Syndicat national de la jeunesse et des sports (Synajes) et la coalition syndicale regroupant la Conapsac et le Synapec sont en colère contre le ministère de la Culture, de la Jeunesse, des Sports et des Arts.

Ils lui reprochent d'avoir organisé un concours qui a fait la part belle aux agents venant d'autres départements ministériels. Ce qui pénalise ceux de l'INJS et de l'ENAM.

Pour mémoire, cet examen était réservé aux internes (c'est à-dire uniquement les agents du ministère de la Culture, de la Jeunesse, des Sports et des Arts, insistent les syndicats) et les externes (le président Brice Clotaire Oligui Nguema avait octroyé des places supplémentaires pour intégrer les personnes à la recherche d'un emploi).

Si la seconde catégorie ne pose aucun problème, c'est surtout l'identité des agents supposés internes qui est à l'origine de la montée de la tension chez les syndicalistes de l'Enam et de l'INJS. "L'ENAM manque de personnel d'encadrement de haut niveau. Ce concours devait donc combler ce vide.

Serge A. MOUSSADJI

Libreville/Gabon