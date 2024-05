Boxe/Tournoi de qualification olympique mondial : les boxeurs gabonais n'iront pas aux JO de Paris-2024

Il n'y aura, comme en 2020, à Tokyo, pas de boxeurs gabonais aux Jeux olympiques de Paris-2024. C'est la conséquence directe du fiasco enregistré par nos pugillistes présents en ce moment au Tournoi qualificatif des JO de Paris-2024 qui se déroule à Bangkok en Thaïlande.

Tout commence mal pour les pugillistes gabonais. En effet, selon nos informations, au départ de Libreville, pour ne s'être pas fait inscrire et payer les frais d'enregistrement dans les délais, 4 de nos pugillistes sur 5 étaient déjà disqualifiés avant de prendre l'avion pour Bangkok. Mais ils y sont tout de même allés. M. Engo (54kg), A. Lendoye (67 kg), S. Njinnou Moandat (92 kg) et L. Mba Engo (-80kg) sont donc allés en aventure. Seul Mombey (51kg), pour avoir payé via sa carte de crédit son inscription, sera autorisé à participer. Une situation incroyable et inexplicable sachant comment le ministre des Sports André Jacques Augand s'est battu pour trouver les fonds permettant à la délégation gabonaise de se rendre à Bangkok.

" Nous allons régler cette situation une fois en Thaïlande via nos relations ", aurait déclaré un membre du bureau fédéral. Malheureusement, une fois à Bangkok, les carottes seront cuites pour les quatre pugillistes gabonais qui, comme s'il fallait s'y attendre, seront disqualifiés. Le dernier boxeur gabonais en lice, Franck Mombey, a été battu, donc éliminé (3 rounds à 0) à l'unanimité des juges par le Coréen Kim In Kyu. C'en est terminé pour les boxeurs gabonais qui n'iront pas à Paris.

W.NDONG

Libreville/Gabon