"Mouvement Gabao" présenté aux populations d'Akanda et Libreville

Plus que de simples causeries, ce sont de véritables retrouvailles qui ont marqué les échanges que le président du "Mouvement Gabao", Franck Nguema, a eus avec les populations de nombreux quartiers d'Akanda et de Libreville (Angondjé-Coude, Okala-Mikolongo, Okala-Ciciba, Marseille II, Angondjè-Tom Village-Mitsogo, Angondjè-Tom Village-Bakota, Cap caravane, Cité-Alhambra, Carrefour-de la Paix Nzeng- Ayong, Belle-Vue II).

Entre la présentation de sa vision à travers sa nouvelle offre politique et le renouement avec la base qui l'avait déjà élu député lors du dernier mandat, le contact était chaleureux. Occasion pour l'ancien membre du gouvernement déchu d'expliciter les articulations de son parti qui oscillent entre la politique et la société civile.

Pour lui, la restauration du Gabon est un vaste chantier qui nécessite la participation de chacun, "afin que notre pays soit mis sur les rails du renouveau, au terme de cette période de transition". D'où il voudrait s'appuyer sur sa triple expérience de chef d'entreprise, de député et d'ancien gouvernant pour apporter sa contribution fiable à cette reconstruction.

Aussi, "les idées du progrès de la société, de justice sociale, de partage équitable de la richesse nationale, d'épanouissement des Gabonais que j'ai en partage avec mes compagnons politiques, se cristallisent et agissent désormais à travers le Mouvement Gabao que nous avons créé", indique Franck Nguema.

Et d'ajouter : "Car c'est un mouvement politique, centriste, de femmes et d'hommes, car nous entendons peser sur le débat politique, faire valoir nos idées pour lutter contre la pauvreté grandissante et le chômage des jeunes, participer aux élections politiques pour être un acteur de premier plan de la vie politique gabonaise."

Pour ce faire, des comités de coordination du "Mouvement Gabao" ont été par la même occasion installés.

ENA

Libreville/Gabon