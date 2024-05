Echangeur de Nzeng-Ayong : le " cratère " fermé, à quand la réouverture de la chaussée ?

L'anxiété vécue, pendant plus d'un an, par les riverains et autres automobilistes n'est plus qu'une histoire du passé. Un mauvais souvenir. Le trou profond, transformé en cratère, qui s'était formé au pied de l'échangeur de Nzeng-Ayong au milieu de la bretelle allant à Nkembo et autres Sotéga, n'est plus.

Depuis plusieurs semaines, il a été bouché. "Ce gros trou qui ressemblait au canyon de Leconi, dans la province du Haut-Ogooué, s'était même transformé en une poubelle à ciel ouvert".

"Certains vendeurs qui éprouvent visiblement des soucis d'incivisme, ne se gênaient pas d'y déverser des déchets. Et depuis plus d'un mois, il est fermé ", témoigne, l'air joyeux, un commerçant opérant sur ce site.

Chose curieuse, les blocs en béton qui délimitaient cet endroit devenu dangereux pour éviter les accidents, n'ont pas bougé. Ils sont toujours visibles, au grand bonheur de plusieurs riverains qui transforment maintenant cet endroit en un parking.

Les mécaniciens ambulants, quant à eux, ne se font pas prier pour venir réparer, momentanément, leurs véhicules. Et pourtant en face, il y a un garage qui partage le terrain avec une fabrique de balustres et autres parpaings. En bordure de route se trouve, par ailleurs, un site aménagésortes.

A en juger par la présence des bacs à ordures sur lesquels on peut lire : " ne jetons pas nos ordures par terre... ". " On ne sait pas pourquoi ce chantier n'est pas livré afin d'ouvrir la chaussée qui va notamment vers Nkembo. Peut-être qu'il y aura d'abord une cérémonie d'inauguration ", grince un riverain.

MIKOLO MIKOLO

Libreville/Gabon