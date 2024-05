Oyem/Journée portes ouvertes : les sapeurs pompiers font la promotion de leur corps

Le sapeurs-pompiers de la neuvième Compagnie d'incendie et de secours du Gabon, en service à Oyem, chef-lieu de la province du Woleu-Ntem, ont organisé le 4 mai 2024, une journée portes ouvertes au public, à la faveur de la commémoration de leur saint patron, Florian de Lorch.

Pour la circonstance et pour le plaisir des invités, plusieurs activités civiles et militaires étaient au rendez-vous, toutes rondement menées par les soldats du feu, en présence du gouverneur du Septentrion, Jules Djéki, et de plusieurs chefs des Forces de défense et de sécurité (FDS) en service à Oyem.

En effet, sous la houlette du commandant de la 9e Compagnie d'incendie et de secours, à savoir le capitaine Evrard-René Backita Mbadinga, les sapeurs-pompiers ont entretenu et édifié les nombreux apprenants du lycée d'Excellence sur leur métier et sur les actes de premiers secours en cas d'incendie, d'accident de la circulation, de découverte macabre et de noyade.

Les mêmes activités pédagogiques se sont poursuivies à la base locale des sapeurs-pompiers, sise au centre-ville.

C’est une journée d'échanges et de découvertes, très appréciée par plusieurs pans de la population d'Oyem, eu égard aux démonstrations faites et aux informations utiles décrivant ce corps de métier dont l'importance et le rôle sont, à bien des égards, inestimables dans la société.

D'où le souhait émis par les populations oyémoises de voir ce genre de journée portes ou vertes toucher d'autres entités et se pérenniser.

E. EBANG MVE

Oyem/Gabon