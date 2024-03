SEEG : vers un partenariat prometteur avec Suez International et Saint-Gobain PAM

L'avenir de de la Société d'énergie et d'eau du Gabon (SEEG) s'annonce rose, en ce qui concerne particulièrement son service de l'eau.

À la suite d'une rencontre en début de semaine à Paris, avec le ministre de l'Economie et des Participations, Mays Mouissi, les sociétés françaises Suez International et Saint-Gobain PAM se sont engagées à accompagner techniquement la SEEG.

Il y a quelques jours, de hauts responsables des deux entreprises, partenaires de la Gabonaise P-D-B, groupe dirigé parParfait Dufly Bibang-bi-Obame, ont séjourné au Gabon à l'effet de proposer leurs services face aux difficultés de la SEEG à répondre à la forte demande en eau.

Suez International, qui a déjà volé au secours de la société gabonaise par le passé, est le leader mondial dans la gestion durable de l'eau, des déchets et de l'énergie. De son côté, Saint-Gobain PAM est le numéro un mondial dans la fabrication de solutions de canalisation et de raccordement pour les réseaux d'eau et d'assainissement.

Lors de leur séance de travail, le membre du gouvernement de la Transition et ses interlocuteurs ont discuté des solutions innovantes pour perfectionner la production et la distribution de l'eau potable au Gabon. De bon augure donc, non seulement pour la Société d'énergie et d'eau du Gabon, mais également pour ces nombreuses populations qui peinent à accéder à cette ressource vitale.

C'est du reste pour cette raison que le ministre Mays Mouissi a envisagé un partenariat public-privé pour assurer la viabilité financière du projet, sans recourir à un endettement excessif.

Une nouvelle approche qui témoigne de l'engagement des autorités de la Transition vers un avenir où l'accès à une eau propre et sûre sera une réalité pour tous les citoyens gabonais.

G.R.M

Libreville/Gabon