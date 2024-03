Jeux olympiques de Paris-2024 : l'OCT va accompagner Emmanuella Atora Eyeghe

Entreprise citoyenne, Owendo Container Terminal (OCT), dans le cadre de sa politique societale, a décidé d'accompagner pour les JO de Paris-2024 Emmanuella Atora Eyeghe. La cérémonie qui scelle ce partenariat s'est tenue ce vendredi au siège de la Fédération gabonaise de taekwondo (Fegatae), sis à Angondje.

Représentant la hiérarchie, le Directeur des ressources humaines d'OCT, Martial Bengone, s'est dit heureux d'accompagner une Fédération qui fait honneur au pays.

" Quand nous avons été sollicité par la Fédération, nous n'avons pas hésité un seul instant à répondre favorablement. C'est notre façon à nous d'accompagner le sport gabonais dans le sens de son développement et épanouissement de la jeunesse".

Pour sa part, le président fédéral, Me Denis Mboumba , ému, a remercié l'entreprise pour son geste. Ainsi, l'OCT devient officiellement le sponsor officiel de la Fegatae. Et, cerise sur le gâteau, Emmanuella Atora Eyeghe, prochainement, va intégrer les effectifs de l'OCT en qualité d'ingénieure Hygiène Sécurité et Environnement (HSE). Une bonne nouvelle pour l'athlète et la Fédération gabonaise de taekwondo.

W.N

Libreville/Gabon