Des conseils juridiques gratuits pour des centaines de personnes

"Je suis mariée depuis plusieurs années. Dernièrement, mon époux m'a abandonnée avec les enfants pour aller s'installer avec une autre femme. Je vivais cette situation en silence sans savoir quoi faire faute de moyens. C'est une amie qui m'a suggéré d'essayer de venir expliquer ma situation aux avocats. Je sors de là apaisée par les conseils reçus par les professionnels. Je peux, m'ont-ils dit, entamer ma procédure toute seule ou assistée d’un avocat", a confié Pauline au sortir de sa consultation.

De fait, de nombreuses personnes à l'image de cette dame ont saisi mercredi l'occasion offerte par les consultations gratuites organisées par le barreau du Gabon pour aller exposer leurs situations aux professionnels du droit à la Maison de l'avocat à Libreville.

À notre passage sur le site de ladite activité dans l'intervalle de 9 heures à midi, "plus de cent personnes avaient déjà été consultées", ont souligné Me François Meye et Me Agnès Mbengone. Un chiffre qui a certainement largement évolué en après-midi, vu que l'activité devait s'achever à 18 heures.

Dans l'ensemble, les problèmes les plus récurrents exposés par les Gabonais tournaient autour des affaires civiles, correctionnelles et matrimoniales. Une activité qui entre dans le cadre à la fois de la 25e rentrée solennelle du barreau du Gabon et du cinquantenaire de ladite organisation dont les activités commémoratives ont démarré lundi pour prendre fin ce vendredi.

Sveltana NTSAME NDONG

Libreville/Gabon