Cames : le Gabon entend retrouver son rang au sein de l’institution

Profitant du séjour de la délégation du secrétariat général du Conseil africain et malgache pour l'enseignement supérieur (Cames) conduite par son secrétaire général, Pr Souleymane Konaté, en terre gabonaise, la secrétaire générale du ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et de l'Innovation technologique, Georgette Ngabolo, s’est entretenue mercredi en fin d'après-midi avec les responsables des établissements supérieurs et grandes écoles du Gabon.

Il était question, au cours de cette rencontre qui a vu la présence du recteur de l'Université Omar-Bongo (UOB), Jean-Jacques Tony Ekomie, de discuter de la possibilité d’organiser les activités relatives à l'organisation de la 46e session des Comités consultatifs interafricains (CCI) à Libreville. De plus, cette séance de travail a permis au secrétaire général de présenter la feuille de route de la nouvelle direction.

"Le Cames est une institution en perpétuelle modernisation. L’idée pour nous est de devenir un modèle de référence internationale. C’est pourquoi notre slogan est : "consolidation et valorisation des acquis ".

"Nous pensons que le Gabon, qui est un membre fondateur, doit jouer un rôle plus important au sein de notre organisation régionale", a fait savoir Pr Souleymane Konaté.

De son côté, le recteur de l’UOB a indiqué que "nous avons fait une étude qui a révélé que le Gabon n’occupe pas la place qu’il devrait avoir. Notre pays, en tant que membre fondateur, devrait pouvoir jouer un rôle majeur dans la direction que nous voulons donner au Cames".

Hans NDONG MEBALE

Libreville/Gabon