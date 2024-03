Mouila & Lambaréné : le nouveau guide du détenu offert aux prisonniers

Une délégation de l'ONG "La Voix des Oubliés", conduite par sa présidente, Me Solange Yenou, vient de séjourner à Mouila et à Lambaréné, pour y distribuer gratuitement, au profit des prisonniers, la nouvelle édition du Guide du détenu. Réalisé, il y a une dizaine d'années, cet ouvrage renseigne les détenus sur leurs droits élémentaires. La nouvelle version tient compte des changements intervenus entre-temps dans le Code pénal et le Code de procédure pénale.

Accueillie à Mouila par le colonel André Élie Moussadji Moussadji, et à Lambaréné par le colonel Alpin Roger Boundzengue – directeurs des prisons respectives de ces deux villes –, la délégation a rencontré des détenus dont certains avaient largement dépassé les délais de détention préventive.

La plupart des dossiers étant en attente de programmation de l'audience criminelle. Pour deux détenus mineurs de la prison de Mouila, dont les délais de détention sont largement dépassés, il a été suggéré d'introduire une demande de liberté provisoire, en attendant leur jugement.

Dans ces deux prisons, il a été relevé la détention de malades mentaux dont la présence est un véritable danger pour les autres détenus.

L'ONG La Voix des Oubliés a offert des médicaments et des savons antiseptiques, pour soulager les problèmes de peau qui se sont aggravés dans ces deux maisons carcérales à cause des fortes chaleurs.

Créée en 2010, "La Voix des Oubliés" s'est spécialisée dans la défense des prisonniers préventifs dont les délais de détention sont dépassés. Elle sillonne les prisons du Gabon pour obtenir leur jugement ou plaider pour leur libération d'office. Conformément aux lois en vigueur.

Fidèle AFANOU EDEMBE

Mouila/Gabon