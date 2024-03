Bâtiments et climat : pour la valorisation des matériaux locaux de construction

Du 7 au 8 mars 2024 s'est tenu à Paris le forum mondial bâtiments et climat. Le Gabon y était représenté par son ministre de l'Habitat, de l'Urbanisme et du Cadastre, Ludovic Megne Ndong.

Il s'agissait pour les participants, hauts fonctionnaires et acteurs du secteur concerné, de réfléchir à des modèles de construction militant pour la décarbonisation et la résilience des bâtiments d'ici 2050. Coorganisé par la France et le programme des Nations unies pour l'environnement (PNUE), avec le soutien de l'Alliance mondiale pour le bâtiment et la construction, ce forum était le premier du genre.

Au terme de la rencontre, le Gabon par la voix de Ludovic Megne Ndong, a plaidé pour la valorisation des matériaux locaux de construction et des bâtiments plus résilients face aux effets du changement climatique.

Le forum qui a vu la participation de 70 États s’est achevé le 8 mars 2024 avec l’adoption de la "Déclaration de Chaillot". Ce texte fondateur va permettre d'avancer vers une transition rapide, juste et efficace du secteur dans la mise en œuvre opération- nelle de l’Accord de Paris.

Line R. ALOMO

Libreville/Gabon