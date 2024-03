Livre : ''Racines brisées'' ou les véritables raisons de la chute du régime Bongo

VOUS êtes nombreux à avoir pensé au matin du 30 août 2023 que la chute du régime Bongo-PDG était due à la mauvaise gestion des biens et de la chose publique ? Et si vous étiez à côté de la plaque ? Et si la vérité était ailleurs ? C'est du moins la version de Bèyi Gallon.

Dans son dernier livre intitulé ''Racines brisées'', présenté à la chambre de commerce le 29 février, l'auteur explique cet autre regard posé sur une vérité commune. Pour mieux le dire, le critique littéraire, Marthe Oyane Metogho, retient que le pouvoir échappe à la famille Bongo parce qu'elle aura rejeté la culture de leur terroir. ''En posant des actes rédhibitoires, les mânes des ancêtres du pays vont vomir cette famille. La rupture avec les racines ancestrales atteint son paroxysme lorsque Bongo fils chasse les natifs du pouvoir.''

Et c'est bien de cela qu’il s'agit soutient Bèyi Gallon. ''Le 30 août (...) on disait que la chute de la dynastie Bongo était due à la mal gestion. Moi j'y ai vu la perte de nos traditions comme raisons de la chute de ce régime'', argue l'auteur. Et c'est pour le dire justement qu'elle écrit ''cet ouvrage engagé, risqué, qui parle d'un moment fort de notre histoire'', commente un invité. Mais tout n'est pas perdu. Un retour aux valeurs intrinsèques du Gabon est la solution pour la reprise de la stabilité sociale et économique de ce pays. Autoéditée par Bèyi Gallon elle-même en 2023, "Racines brisées" est disponible pour le moment sur commande.

L.R.A.

Libreville/Gabon