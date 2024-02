Jeu vidéo 100 % gaboma : LBV Race 2 Ultra arrive en mars 2024

On parle d'innovation dans le jeu vidéo professionnel au Gabon. LBV-Race 2 Ultra arrive en mars 2024 et s'affiche comme une ambition continue d'améliorer l'industrie du jeu vidéo au Gabon. LBV Race 2 est un jeu de course automobile créé en 2014 par la start-up de développement de jeux vidéo Gabao Design.

Disponible et libre de télécharagement dans sa première version auprès du grand public en 2017 sous le nom de LBV Race, il est encore disponible sur le site web APKCombo, indiquent ses pro-moteurs. Il est question, dans cette premiere version faite de courses automobiles en 3D se déroulant dans les rues de la capitale gabonaise, de récolter les blasons des 9 provinces du Gabon dans l'ordre croissant en conduisant principalement un taxi, spécifie Guy-Placide Ibouangue, manager général de Gabao design.

Sa deuxième version a vu le jour en 2020: le LBV Race 2. Graphismes améliorés, parcours multipliés et missions doublées. Le jeu se déroule toujours à Libreville mais cette fois entre le Rond-Point de la Démocratie et la zone de l'Immeuble Rénovation. "L'ambition étant de montrer à travers le jeu, les bâtiments des principales institutions gabonaises situées sur le Boulevard Triomphal", explique M. Ibouangue.

Comme son cousin, LBV Race 2 consiste dans deux de ses missions à collecter les blasons des 9 provinces du Gabon, mais aussi, pour les autres missions, à passer son permis de conduire, à empêcher un camion de renverser du carburant dans la ville. C'est donc un jeu citoyen avec une ambition écologique.

Cette 2e version de LBV Race, contrairement à la première, est payante. "Après téléchargement sur Google Play, installation et choix du véhicule par le joueur, une fenêtre apparaissait et vous demandait une licence pour commencer à jouer. Il fallait contacter le promoteur pour recevoir une licence qui coûtait 1000 F CFA."

Le procédé étant fastidieux, les promoteurs ont retiré le jeu de Google Play pour intégrer les modes de paiement automatique de Moovmoney et Airtel-money directement dans le jeu. La prochaine mise à jour de LBV Race qui sera LBV Race 2 Ultra sera disponible sur Google Play en mars 2024.

L.R.A

Libreville/Gabon