Gabon : L’ANBG s’installe dans le Haut-Ogooué

Franceville, la capitale provinciale du Haut-Ogooué, abrite depuis vendredi 19 janvier 2024, une délégation provinciale de l’agence nationale des bourses du Gabon (ANBG), née des cendres de la direction générale des bourses et stages. C’est à travers l’installation officielle de son délégué provincial, en la personne de Nicaise Otounga Souna, par le préfet de la Passa, Raphaël Obali, en lieu et place du gouverneur, que l’agence se rapproche des élèves et étudiants de l’intérieur du pays, surtout en cette période de restauration des bourses scolaires.

Aux côtés du délégué, un responsable financier et comptable puis un responsable communication et relations publiques ont été présentés. Ladite installation a été rehaussée par la présence du directeur général de l’ANBG, Pr Ruphin Ndjambou, nommé à cette haute responsabilité en novembre dernier. Occasion pour le DG de décliner sa vision à l’auditoire composé des chefs de services, directeurs provinciaux et chefs de corps des forces de défense et de sécurité. Une vision axée sous l’ère du triptyque, écoute, proximité et satisfaction.

« J’attends que chacun de vous soit un modèle de dévotion et traduise son engouement à servir le citoyen gabonais en toute impartialité et dans le respect scrupuleux des textes et de la déontologie professionnelle », a indiqué le Pr Ruphin Ndjambou à ses collaborateurs. La représentation de l’ANBG placée sous l’autorité du gouverneur de la province a pour mission : La sensibilisation dans les établissements, pour expliquer aux élèves et étudiants les critères de bourse ; Le Recensement des besoins de la province en matière des bourses, en vue des ordres de payement chaque trimestre ; Le contact avec les universités pour étudier ensemble, les filières à forte valeur ajoutée pour le pays ainsi que La gestion des réclamations. Ce programme national qui a débuté par le Haut-Ogooué, va s’étendre jusqu’à l’étranger.

Nadège ONTOUNOU

Franceville/Gabon