Jeux africains/Tennis de table : trois pongistes sur huit finalement retenus par le CNOG

LE 17 décembre 2023, la Fédération gabonaise de tennis de table (FGTT) a organisé, dans la perspective des Jeux africains du mois de mars prochain au Ghana, une compétition visant à sélectionner les pongistes susceptibles d'intégrer la sélection.

Au terme de ce tournoi, huit joueurs ont été retenus pour prendre part au rendez-vous d'Accra. À cet effet, une réunion de sélection entre la Fédération et le Comité national olympique du Gabon a été organisée récemment au siège du CNOG sis à Angondjè. Au terme de cette rencontre, sur les huit pongistes proposés par la Fédération, trois ont finalement été retenus par le Comité national olympique du Gabon. Il s'agit de : Trésor David Ndong Ndoutoume (Chine), Andy Bringaud (France) et Ruth Cyriella Mihindou (France). Un choix contesté par le président de la FGTT Pépin Mouloungui.

"C'est vraiment dommage ! Car pour nous, les critères ne sont pas objectifs. Mieux, c'est la Fédération via sa direction technique nationale qui est habilitée à communiquer les noms des sélectionnés et non le contraire". Un argumentaire que ne partage nullement le conseiller technique sport du CNOG, Mounir Barbouchi. "Nous avons organisé deux réunions sur ces sujets. Le CNOG, chez les séniors, veut des sportifs capables de glaner des médailles et de faire des résultats. Donc automatiquement les critères de sélection sont élevés et rigoureux. Cela fait toujours des mécontents et des malheureux. Mais l'important est de parler le langage commun de la performance." Dans le cas d'espèce, quels sont ces critères de sélection pour être retenus ?

"Lors de la dernière réunion avec les DTN des Fédérations, nous avons bien précisé les quatre critères de sélection. À savoir : l'existence et la participation à une compétition nationale, le classement africain et ou mondial du sportif proposé, les meilleures performances des sportifs au niveau local et international et enfin l'âge et la période où les résultats ont été obtenus. Concernant les joueurs de tennis de table, sur les huit noms proposés, trois ont participé à des compétitions internationales de rang." Ainsi, ces critères de sélection ont été mis en place par le CNOG afin d'éviter, au niveau des fédérations, des sélections de complaisance et d'amitié comme cela se fait actuellement dans le milieu du sport gabonais.

Willy NDONG

Libreville/Gabon