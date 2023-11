Journalisme sportif en Afrique : l’UFRESA donne ses pistes de solutions

Chasse gardée des hommes, le journalisme sportif, en Afrique notamment, a du mal à faire de la place aux femmes. Comment inverser la tendance ?

C'est pour répondre à cette question que s'est récemment tenu à Abidjan, en Côte d'Ivoire, le 1er symposium de l'Union des femmes reporters sportives d'Afrique (Ufresa). Autour du thème : "Quelle place pour les femmes dans le journalisme de sport en Afrique ? Enjeux, défis et perspectives", l'Ufresa espère multiplier la présence féminine dans le journalisme sportif. Et, l'Ufresga, sa branche gabonaise, conduite par sa présidente, Raïssa Laure Medza Me Ndong, y prenait part.

Mme Medza Me Ndong y a animé un panel avec pour thème : "Bonnes pratiques et initiatives pour encourager la participation des femmes reporters sportives." On retient de cette journée, qu'il faut former les femmes reporters sportives, mettre en avant leurs réussites individuelles pour inspirer la nouvelle génération, intensifier la visibilité en ligne et sur les réseaux sociaux, multiplier l'organisation des initiatives, à l'exemple de ce symposium, réaliser des films sur les success stories du secteur.

Un appel a par ailleurs été lancé à toutes les femmes reporters sportives de se mobiliser au sein de leur rédaction et dans les associations pour faire entendre leur voix. Mais, a précisé Fofana Mohamed Dara, journaliste BBC Afrique, le sport a été créé par les hommes et pour les hommes. ''Les femmes qui ont réussi, et réalisé des performances, des résultats ont bataillé pour mériter leur place. On ne déroulera le tapis rouge à aucune femme dans ce milieu !"

Line R. ALOMO

Libreville/Gabon