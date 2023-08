Eglise Alliance Chrétienne Et Missionnaire Du Gabon Rev Dr. Philibert André Binet : « que seules les urnes nous donnent le résultat de la volonté de Dieu »

DANS le cadre des élections générales du 26 Aout prochain, le président de l’Eglise Alliance Chrétienne et Missionnaire du Gabon (EACMG), Dr. Philibert André Binet était face à la presse ce mercredi. C’était au siège de l’EACMG, où l’homme de Dieu a appelé à la responsabilité, l’ensemble des acteurs au scrutin à venir « nous sommes tous appelés à bâtir l’édifice auquel nous rêvons tous, chacun à sa manière, puisque nous avons tous ce but en partage de ce destin en commun », a-t-il dit.

Conscient de la délicatesse de la situation du moment, l’homme de Dieu s’est particulièrement adressé aux gouvernants, aux responsables des Institutions, aux politiques et aux forces de sécurité et de défense « nous avons besoin des uns et des autres, les politiques ont besoin des suffrages et de la mobilisation des populations. Les populations attendent l’amélioration des conditions de vie et un meilleur vivre ensemble. Les gouvernants vont solliciter le savoir -faire des corps habillés, en vue du maintien de l’ordre public. C’est pourquoi en ma qualité d’homme d Dieu, je vous demande de ne pas oublier que la constitution de la République gabonaise nous veut des hommes et des femmes conscients de notre responsabilité devant Dieu et devant l’histoire et que nos actes doivent contribuer à construire notre nation ». Rappelant par ailleurs les incidents enregistrés lors des élections passées, Pasteur Binet s’est interrogé sur « qui portera la responsabilité de quoi cette fois ci ?», au vu, notamment des actes et des paroles diffusés ici et là, depuis le lancement du processus électoral.

S’appuyant sur la parole de Dieu, le président de l’église alliance chrétienne et missionnaire du Gabon a entre autres relevé à l’endroit de « ceux qui veulent le pouvoir, (…) c’est bien de vouloir être élevé en dignité, mais, sachez que Dieu a intimement lié cette noble tâche à l’obligation de faire du pays un espace de paix, de justice et de joie ». Aux populations et aux électeurs, « c’est nous qui avons en vérité le pouvoir. Dieu nous donne la possibilité de placer qui nous voulons aux postes électifs à la place qu’il veut ». Aux forces de sécurité et de défense, privilégier une pratique professionnelle et une éthique digne de vos corps, ne perdez pas de vue que c’est Dieu qui est l’Eternel des armées (…). Pour ceux qui réclament la transition, n’oubliez pas que c’est Dieu qui commande le court de l’histoire. » En sa qualité de premier leader d’une grande communauté religieuse, le pasteur Binet a conclu sa communication par une invite au vote responsable le 26 aout prochain.

R.H.A

Libreville/Gabon