Législatives 2023 / Offoué-Onoye : duel de quadras

LES élections législatives au siège unique du département de l’Offoué-Onoye, dans la province de l’Ogooué-Lolo, s’annoncent pour le moins palpitante. Tant elles devraient constituer, pour l’essentiel, aux yeux de plusieurs observateurs du landerneau politique local, un remake du duel ayant opposé, en octobre 2018, Jean Bosco Mbagou, alors membre des Sociaux démocrates gabonais (SDG), à Dominique Nguieno des Démocrates (LD), sous fond de revanche du second sur le premier. Ce dernier avait, en effet, remporté cette bataille en prenant le dessus sur son rival de toujours. Lequel lui conteste le leadership politique local.

Trois ans après, beaucoup d’eau a coulé sous le pont de l’Offoué-Onoye. Jean Bosco Mbagou a rallié les rangs du Parti démocratique gabonais (PDG) au lendemain de la fusion-absorption des SDG par le PDG en se voyant, au passage, propulser comme membre du Bureau politique. L’ancien membre du gouvernement, quant à lui, est resté attaché à la formation politique chère à Guy Nzouba Ndama tout en étant promu comme vice-président.

Ces deux quadras incarnent, pour ainsi dire, chacun à sa manière, le visage actuel et l’avenir politique du département de l’Offoué-Onoye. Dont les difficultés liées, entre autres, au mauvais état des routes, au chômage des populations, au conflit homme-éléphant, aux conditions d’accès à l’eau et l’électricité, etc., pourraient faire pencher la balance d’un côté comme de l’autre. En tout cas, la bataille s’annonce rude et impitoyable.

Depuis le 16 août dernier, ces deux personnalités arpentent les coins et recoins de leur circonscription politique. Histoire de rallier à leur cause le maximum d’électeurs. C’est dire que dans cette course au fauteuil de député, les représentants du Rassemblement pour la patrie et la modernité (RPM), Olivier Ibala, et du Parti du réveil citoyen (PRC), Yves Loundou, font office, selon de nombreux habitants, d’outsiders. Comme quoi, le porte-étendard du PDG est confronté à une forte adversité. Le 26 août prochain, les électeurs décideront de l’issue de cette course épique.

J .K.M

Iboundji/Gabon