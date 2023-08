Mouila : la campagne des législatives et des locales démarre mollement

L'ouverture de la campagne relative aux Législatives et Locales était assez morne, ce mercredi 16 août, à Mouila. Rien n'indiquait que les habitants des deux arrondissements de la commune devaient soit voter d'anciens députés, soit en choisir de nouveaux. Seules de rares voitures sur lesquelles étaient collées les affiches de candidats sillonnaient la ville, sans tambour ni trompette. Comme des âmes en peine.

On était bien loin des chaudes empoignades et des incessantes joutes verbales auxquelles les Molvillois étaient habitués dès les premières heures de campagne. Pour se rendre compte d'une certaine activité, il fallait avoir la chance de capter un téléphone arabe ou sillonner soi-même la ville. Pourtant, quand on se penche sur les candidatures validées par le Centre gabonais des élections, il se dessine de chaudes empoignades dans les deux élections. Dans le cadre des législatives, dix candidatures ont été retenues au premier arrondissement pour un nombre égal pour le deuxième siège. Pour ce qui est de la première circonscription, les regards seront tournés vers Serge-Maurice Mabiala, député sortant et candidat du Rassemblement héritage et modernité (RHM). Ce dernier avait réussi, en 2019, lors des législatives partielles, a vaincre le député sortant du PDG, Léon N'Zouba. Qui n'avait pas pu, comme ses prédécesseurs du même parti, à conserver ce siège pendant deux mandats consécutifs. Cette fois, Marcelle Ibinga sera le porte-étendard du Parti démocratique gabonais (PDG).

Dans le deuxième arrondissement, alors que le député sortant Wilfried Mbadinga n'a pas été reconduit par le PDG, c'est l'ancien ministre de l'Agriculture, Biendi Maganga Moussavou, qui aura la lourde charge de ne pas faire perdre ce siège à son parti. Face à lui se dressent Antoine Moussadji du Parti social démocrate (PSD), dont son père Pierre-Claver Maganga Moussavou est le président, ou encore Hyanice Bigouagou Diloussa Ivantsu, qui évolue sous la bannière RPM, et qui pourrait bien profiter de la récente vague de sympathie autour de ce parti.

Ce 16 août, l'ancien ministre a lancé sa campagne au deuxième arrondissement en organisant, avec sa suppléante Léontine Mougala Mouele, plusieurs rencontres de proximité avec les populations du siège. "Un seul mot d’ordre: Tous derrière le candidat Ali Bongo Ondimba du Parti démocratique gabonais (PDG) aux présidentielles. Nous défendons sa vision de cohésion sociale et des territoires, sa vision d’un Gabon égalitaire et équitable pour tous", a-t-il écrit sur sa page Facebook à cette occasion. Pour les locales, le CGE avait annoncé que 15 listes de candidature avaient été validées pour le premier arrondissement contre 10 pour le deuxième. Mais tous les regards vont se diriger vers la liste de Jean-Norbert Diramba qui est tête de liste PDG (1er siège).

Tout commence sur les chapeaux de roues pour lui puisqu'il a subi, il y a quelques semaines, les attaques virulentes de Pierre-Claver Maganga Moussavou. C'était sans doute une manière très politique de préparer le terrain pour Jeannette Massande et Jean Louis Nzamba, tous deux tête de liste PSD dans les deuxième et premier arrondissements. La tenue du 17 Août a reporté hier les hostilités à la fin d'après-midi. La tension devrait monter crescendo.

S.A.M.

Mouila/Gabon