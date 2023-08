Législatives 2023 / Koula-Moutou : la bataille du 2e arrondissement

L’ouverture de la campagne électorale pour l’élection des députés à l’Assemblée nationale augure d’une belle bataille en perspective dans le 2er arrondissement de la commune de Koula-Moutou. D’autant plus que du côté de la rive droite de la Bouenguidi, le député sortant, Blaise Louembe, faute d’adversité, est quasiment sûr et certain de rempiler au soir du 26 août prochain.

C’est dire que tous les regards sont, en effet, focalisés sur la rive gauche où le membre du Bureau politique du Parti démocratique gabonais (PDG), Hugues Mbadinga Madiya, aura fort à faire avec pas moins de quatre(4) adversaires. Notamment les porte-étendards du Mouvement du redressement national (Morena), Edmond Biyamba, des Démocrates (LD), M.Lekanga Mboma, du Parti du réveil citoyen (PRC), Timothée Lenga et de l’indépendant, Eric Dany Mouele. Un baptême du feu à fort enjeu politiques et symboliques pour l’actuel membre du gouvernement. Tant ce siège était occupé par l’ancien hiérarque du PDG, Jean Massima, décédé le 30 décembre 2019, dont la côte d’amour et de sympathie est demeurée intacte et vivace auprès de nombreux militants et militantes.

Aux yeux du ministre de la Promotion des investissements, des Partenariats publics-privés, l’objectif est donc simple : conserver ce siège dans l’escarcelle du PDG. Pour y arriver, il a patiemment, au fil des mois, labouré le terrain en allant à la rencontre des populations tout en multipliant des actions à forte tonalité sociale. Ce qui lui permet aujourd’hui de jouir, auprès des habitants des quartiers Mandji Château, Babambo, La Concorde, Mibaka, Ménage, Carrefour Mambenda, etc., d’un capital sympathie non négligeable. Tant et si bien qu’il apparaît, pour de nombreux observateurs locaux, comme le favori à la course à la députation. Mais encore faudrait-il, selon eux, qu’il parvienne à contenir les velléités de l’indépendant Eric Dany Mouele, qui fait office de son principal adversaire.

Magistrat de formation, soutien du chef de l’Etat sortant, Ali Bongo Ondimba, il rêve, lui aussi, de siéger au palais Léon-Mba. Ce qui donne véritablement des peps à cette élection. D’autant plus qu’Hugues Mbadinga Madiya est le beau-frère d’Eric Dany Mouele.

J.KOMBILE MOUSSAVOU

Koula-Moutou/Gabon