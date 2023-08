Présidentielle 2023: … Biyogue Bi Ntougou ou le chant de la libération

ARRIVÉ à Mouila dans la nuit du samedi 12 août, à cause de quelques péripéties sur la route, le candidat à la présidentielle Jean Delors Biyogue Bi Ntougou a pu, malgré tout, animé son meeting. "Aucune entrave ne pouvait m'empêcher de venir à Mouila. Parce que je suis celui qui veut libérer notre pays. C'est la bonne nouvelle que je suis venu apporter aux Molvillois, celle du changement", a indiqué Biyogue Bi Ntougou. Son objectif étant, comme il le clame depuis plusieurs jours, de construire un Gabon sûr, prospère et qui donne envie. Pour y parvenir, il faut "mettre en place une politique de développement en se basant sur une meilleure gestion des richesses", a-t-il expliqué.

Pour cela, il ne sera plus question de les confier à des entreprises étrangères "qui n'ont rien à faire de la dignité des travailleurs gabonais". Un tacle appuyé qui vise les activités d'Olam dans la Ngounié et qui suscite quelques récriminations au sein de la population. "Nous allons donc bâtir des entreprises qui vous respectent et dont les bénéfices seront réinjectés dans le pays", a-t-il promis à son auditoire. Si l'économie retient une partie de son attention, une autre touche au social. Il prévoit ainsi, pour que les "retraités ne vivent plus dans la misère", d'augmenter leur pension et de s'assurer qu'ils les reçoivent à temps. Les anciens qui n'ont plus personne pour prendre soin d'eux, entre autres, seront intégrés dans des centres d'accueil dont la gestion sera confiée aux communautés religieuses. "Ce sera aussi une manière de soulager les enfants qui n'ont pas les moyens de s'occuper correctement de leurs vieux parents".

Refus de l'homosexualité, incitation au mariage, logement gratuit pour les couples ayant trois enfants ou plus, etc., figurent parmi les promesses faites aux Molvillois pour protéger la famille. Et, par ricochet, à tous les Gabonais.

Serge A. MOUSSADJI

Mouila/Gabon