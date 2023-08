Présidentielle 2023: les femmes et les jeunes au cœur du projet de Paulette Missambo

" Le Gabon a besoin de tous ses enfants pour le redresser. J’aurais pu continuer ma retraite paisible, mais j’ai constaté que notre pays était à l’abandon. Notre pays est déchiré. J’ai estimé que je devais me lever… ". C’est avec ses mots que Paulette Missambo, présidente de l’Union nationale, justifie sa candidature à la présidentielle du 26 août prochain. Samedi dernier, elle a conduit une caravane dans différents arrondissements de la capitale Libreville, marquant ainsi le début de sa campagne pour cette course au fauteuil présidentiel. " Restaurer la République pour rendre au Gabonais sa dignité et sa fierté ", c’est le titre de son projet de société.

Un programme touchant les principaux secteurs en mettant un accent particulier sur les femmes et la jeunesse. En effet, consciente de l'esprit entrepreneurial qui anime les femmes et les jeunes, la création de banques de développement lui apparaît nécessaire. Celles-ci leur octroieront des petits crédits pour faciliter leur autonomisation en créant de petites activités génératrices de revenus. En matière d’éducation, " j’ai l’impression que le pays s’est arrêté depuis 2009. À l’intérieur du pays, chaque fois que je demandais si une école a été construite ici ou là depuis que je suis parti du Ministère de l’Éducation nationale, la réponse était non ".

La candidate estime qu’un pays qui ne développe pas une éducation de qualité ne peut pas se développer. Elle projette mettre en place un revenu minimal d’insertion pour chaque jeune déscolarisé. Une aide sociale devant leur permettre de suivre une formation professionnelle. Cette allocation prendra aussi en compte les jeunes diplômés au chômage, le temps de trouver un premier emploi. Paulette Missambo compte aussi rétablir la bourse pour les élèves des lycées et collèges. Elle entend consacrer une bonne partie du budget de l'État pour l'épanouissement des jeunes. Par ailleurs, une fois parvenue au sommet de l'État, la candidate prévoit " la séparation des pouvoirs, clarifier les compétences et revisiter les conditions de désignation et de nomination dans les institutions et administrations publiques ".

Elle compte engager, dès sa victoire, un programme d’urgence sur les infrastructures. La construction de routes praticables en toutes saisons, la construction des écoles et universités. Mais aussi la création d'un système de solidarité sociale qui protégera ses compatriotes de la pauvreté.

GM.NTOUTOUME-NDONG

Libreville/Gabon