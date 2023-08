Département de La M'Passa/PDG : préparer les élections générales 2023

Les membres du Bureau politique et les militants du Parti démocratique gabonais (PDG), du département de La M'Passa dans la province du Haut-Ogooué, se sont récemment réunis. Et ce, à quelques jours de l’ouverture de la campagne électorale de l’élection présidentielle. Bien entendu, Eddie Priva Lekouka, membre du Bureau politique, non moins tête de liste aux locales à venir dans ledit département a invité la base à voter pour leur « distingué-camarade-président», Ali Bongo Ondimba, candidat à sa succession. « Fils et filles de la M’Passa mobilisons nous pour une victoire cash et sans bavure au soir du 26 août 2023 » , a-t-il clamé haut et fort.

Pour y parvenir, il appelle à l’unité des militants du Parti au pouvoir. Non sans recommander aux siens de ne pas céder aux sirènes de la provocation. L’occasion faisant le larron, la tête de liste aux locales à venir à invité ses militants à faire montre de responsabilité et d'exemplarité. Bien entendu, les stratégies de propagande électorale, à dérouler dans les tout prochains jours, ont été abordées. Par ailleurs, les candidats aux élections législatives et locales du « parti de masse » dans cette circonscription ont été présentés à l’assistance.

Y.F.I

Libreville/Gabon