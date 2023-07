Oyem : une caravane médicale destinée aux malvoyants

DU 11 au 18 juillet dernier, une caravane médicale des soins et d’interventions chirurgicales ophtalmologiques a sillonné les départements du Ntem (Bitam), du Woleu (Oyem) et du Haut-Ntem (Minvoul) dans la province du Woelu-Ntem. Une initiative du ministère de la Santé et des Affaires sociales via le Programme national de lutte contre la surdité et la cécité (PNLSC). A l'étape de la commune d'Oyem, précisément au Centre hospitalier régional (CHR), plusieurs malvoyants ont été pris en charge gratuitement, du 14 au 17 juillet, par le directeur du PNLSC, le médecin ophtalmologiste Dr Christian Agaya et ses collaborateurs. "Cette mission ophtalmologiste s’inscrit dans une vaste stratégie avancée du ministre de la Santé et des Affaires sociales, et mise en œuvre par le Programme national de lutte contre la surdité et la cécité.

Cette stratégie consiste à déplacer la médecine spécialisée vers les populations des zones les plus reculées du pays où cette médecine est difficile, voire quasiment impossible", a indiqué le Dr Christian Agaya. Cette caravane médicale a permis aux médecins d'informer et d'éduquer les populations locales contre les maladies oculaires (myopie, cataracte et autres). Elle a été également mise à profit pour procéder aux consultations, à la distribution de médicaments et à l’établissement d'ordonnances qui sont prises en charge par la Caisse nationale d’assurance maladie et de garantie sociale (CNAMGS) ; ainsi qu'à la prise en charge gratuite des opérations chirurgicales des yeux.

E. EBANG MVE

Oyem/Gabon