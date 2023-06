Associations: GABTROTTER va former 30 femmes vulnérables aux métiers du numérique à Port-Gentil

Cette initiative est l’aboutissement d’un long processus de sensibilisation, d’information autour du projet à travers un appel à candidature auprès du public cible, avant la phase de présélection qui a abouti à la sélection de 60 profils compatibles aux objectifs du programme de formation. Sur 317 postulants, près de 63% ont accepté la visite à domicile et l’entretien psychologique dans le but de vérifier si les informations inscrites dans le formulaire de candidature étaient vraies. L’association voudrait retenir au bout d’un mois de formation, les 30 meilleurs profils qui devraient à la fin de la formation bénéficier d’un accompagnement pour la réalisation des activités génératrices de revenu aussi bien individuel que collectif.

Selon Raissa Nadège ENDINGUI, Coordinatrice du programme de formation au sein de l’association Gabtrotter « ce programme de formation s’inscrit dans les missions de notre association. Donner des outils aux femmes défavorisées pendant deux (2) en présentiel ou en ligne afin qu’elles soient autonomes et indépendantes ». Les participantes ont reçu chacune un kit contenant un bloc note, l’emploi du temps des cours et une lettre d’engagement. Il est prévu comme module en tronc commun, entre autres, la prise de parole en public, la rédaction des CV et lettre de motivation, initiation à l’entrepreneuriat, optimiser un projet vidéo, gestion des finances personnelles, utilisation du français comme langue de travail. Après le tronc commun, les aptitudes vont déterminer les différentes spécialités retenues au programme pour la suite du programme.

Anais Noll Mbina, Assistante en maîtrise d’ouvrage pour le programme PISCCA de l’Ambassade de France au Gabon, a indiqué dans son propos circonstanciel que : « dans le cadre de ce programme, en 2022 nous avons soutenu dix (10) associations gabonaises œuvrant en faveur des droits des femmes. Et en 2023 nous soutenons neuf (9) projets dont quatre (4) se déroulent à Port-Gentil. Aujourd’hui nous sommes au lancement de la formation Gabtrotter qui est conçue pour les femmes qui souhaitent acquérir de nouvelles compétences dans le numérique. Le programme veut promouvoir l’autonomie des femmes, éviter la dépendance économique, éviter des situations de violence car dépendantes éventuellement d’un conjoint, d’un mari, etc. Leur permettre d’assurer leur quotidien, de prendre confiance en elles-mêmes et d’être les actrices du digital aujourd’hui ». Les bénéficiaires de ce programme se sont montrées très enthousiastes. A l’image de Starlette ITSIEMBOU qui estime que c’est une belle opportunité de se repositionner dans la société.

Le programme accompagne les jeunes filles/femmes mères en conflit avec la loi, déscolarisées ou victimes de violences domestiques ou basées sur le genre. L’association va suivre les bénéficiaires tout au long du programme de la théorie à la pratique avec l’obtention des stages dans les entreprises locales. La journée de lancement de la formation s’est achevée par une activité sportive, allant de la marche, à la ‘’team building’’. L’objectif étant de créer un nouvel état d’esprit chez les bénéficiaires. Pour rappel, GABTROTTER est une organisation à but non lucratif créée en 2018 dans le but de promouvoir l'utilisation responsable des technologies et des médias.

L’association fait partie des 9 lauréats du PISCCA 2023 aux côtés de l’association AGIR POUR LE GENRE, la coopérative GASER SCOOP, l’ONG SIFOS, l’association PIVOT 4.0, la coalition ONG Sensibilisation santé sexualité (3S) & l’association Jeunesse éducation santé sexualité (JESS), l’association SAMBA LABS, YEMALY Association et l’association NGENG BONNE. L’objectif du fonds PISCCA est de soutenir la société civile et de financer des projets qui ont un impact positif sur l’égalité des genres dans le pays. Le fonds PISCCA allouera un financement total de 13 119 140 FCFA pour la réalisation de ces projets.

R.H.A

Libreville/Gabon