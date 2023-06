Concours de beauté : lancement de la1ere édition de l’élection Miss Haut-Ogooué

En prélude aux activités relatives à la commémoration du 14 eme anniversaire de décès du Président Omar Bongo Ondimba, le 08 juin prochain, l’association culturelle et sportive des jeunes du Haut-Ogooué, présidée par Jean Francis Ekiba, organise à Franceville une série d’activités culturelles en faveur de la jeunesse altogovéenne. Cette annonce a été faite par le président de l’association, au cours d’un point de presse qu’il a tenu jeudi er juin, au bord de la Passa. Et, parmi les activités phares, la première édition de l’élection miss-Haut-Ogooué qui aura lieu jeudi 08 juin 2023.

10 candidates ont été présélectionnées sur la base des critères bien définis. Notamment être de nationalité gabonaise, âgée de 18 ans et plus, mesurer au minimum 1,60m sans talons, n’avoir jamais fait l’objet de poursuite ou de condamnation pénale, disposer d’une bonne culture générale, être célibataire sans enfant, être en classe de seconde et plus. Au cours de leurs passages en tenue de ville, maillot de bain et pagne africain, les candidates seront jugées par rapport à leur aisance sur scène, le sourire, l’harmonie de la silhouette, l’élégance, les traits de personnalité, l’élocution. La thématique retenue pour ce premier lancement tourne autour des violences et discriminations faites aux femmes. « Un comité de jury sous la présidence du 1er maire adjoint, Norbert Mouyabi et plusieurs autres membres dont le cabinet d’huissier de justice validera les résultats finaux de l’élection miss », explique Jean Francis Ekiba.

Pour mieux préparer les candidates, une mini formation leur sera donnée dès le 05 juin. Ces dernières bien que stressées se disent confiantes. « L’organisation se déroule vraiment bien. Je me prépare plus intellectuellement parce que nous partons défendre notre décennie, défendre la femme, valoriser la femme gabonaise. Mes motivations personnelles ont été le développement personnel, j’aimerais captiver la jeunesse féminine du Haut-Ogooué avec une image assez fixée, avec une autre opinion de la femme à l’extérieur du pays et au Gabon », nous confie Rosianre Micky Guelet, 20 ans, étudiante au Cimfep de Mvengue. Au- delà de cette élection, un concours de danse se tient mercredi 7 juin 2023 au rond-point de potos, puis une messe d’action de grâce sera dite en mémoire du feu président à la cathédrale Saint-Hilaire.

Nadège ONTOUNOU

Franceville/Gabon