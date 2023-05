Arts et lettres : Filiga, l'acte II dès ce mercredi

LES premiers invités extérieurs ont foulé le sol librevillois lundi. La 2e édition du Festival international du livre gabonais et des arts (Filiga) démarre ce mercredi 24 mai 2023, dans la capitale gabonaise, plus précisément au musée national, un des trois sites devant accueillir l’événement culturel gabonais de dimension internationale lancé en 2022. Samedi, le comité d’organisation a animé une conférence de presse au siège de l’Union des écrivains gabonais (Udeg), place Raponda-Walker, sis à Louis, dans le 1er arrondissement.

Pour cette édition, pas moins de 18 pays sur trois continents (Afrique, Europe et Amérique) dont le Maroc, pays invité d’honneur, sont attendus. Sénégalais et Marocains étaient les premiers arrivants hier matin. À l'initiative d'un collectif d’écrivains membres de l’Udeg, l'événement est placé, comme l'an dernier, sous le patronage du ministère de la Culture et des Arts.

Cette édition est organisée sous le thème " Littérature et écologie : écrire la nature à l'aune des bouleversements climatiques ". ''Oui, les écrivains et les artistes ont un grand rôle à jouer pour le climat. En publiant les imaginaires, nous donnons vie à des concepts qui s'identifient aux personnages et peuvent entraîner un changement des mentalités individuelles et collectives'', justifie le président du festival et du comité d'organisation, Rosny Le Sage Souaga. Une démarche, selon lui, qui cadre avec l'objectif du Filiga : ''célébrer la culture et positionner le livre et les arts comme produits d’émancipation intellectuelle auprès de la jeunesse et du grand public''.

Il s'agit aussi d'une vitrine bien indiquée pour les auteurs et artistes gabonais (y compris ceux de la diaspora) de disposer d'un espace commun autour du livre et des arts. Conférences-débats, lectures, dédicaces, cafés littéraires, tables rondes, ateliers professionnels, animations, expositions de livres et visites diverses sont au menu de ce rendez-vous culturel majeur étendu jusqu'à vendredi sur les communes voisines de Libreville et d'Owendo : musée national, Institut français et Institut privé Érudit d'Owendo.

Issa IBRAHIM

Libreville/Gabon