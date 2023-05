USTM: la cristallographie à l'honneur

L’Université des sciences et techniques de Masuku (USTM) abrite depuis le 16 mai 2023 et ce jusqu'au 26, le 1er Openlab de Cristallographie organisé au Gabon, dénommé Openlab Masuku 2023, organisé par l’association gabonaise de Cristallographie et l’Union internationale de Cristallographie, sous le thème : "Teachingcrystallography and diffraction method for the crystal structure determination". Des assises scientifiques qui vont durer dix jours au profit de huit participants internationaux et 22 nationaux, sur plusieurs thématiques telles que, Adventures in crystal engineering ; Diffraction ; Réseaux cristallins ; Symétrie de position ; Tables internationale de cristallographie ; Diffusion des rayons X par la matière : application aux gaz et aux amorphes ; Diffraction sur poudres ; La symétrie de position, pour ne citer que ceux-là.

La formation est assurée par quatre experts en provenance d’Afrique du sud, de la côte d’Ivoire et de la France, parmi lesquels Le Pr émérite Claude Lecomte, Président de l’initiative Afrique pour la Cristallographie. Laquelle formation a reçu l’appui financier de la compagnie minière de l’Ogooué (Comilog) et de la société Nouvelle Gabon Mining (NGM). «Je formule le vœu que cette formation et les multiples échanges durant cet Openlab soient une réelle opportunité de renforcement de capacité de nos institutions universitaires, de recherche et de la coopération entre nos pays respectifs », a indiqué le Pr Crépin Ella Missang. C’était au cours de la cérémonie d’ouverture des travaux dont le coup d’envoi a été donné par le numéro un altogovéen, Jacques Denis Tsanga.

La Cristallographie est l’étude des cristaux. L’Openlab de Cristallographie est une école de laboratoire durant laquelle les doctorants, chercheurs et enseignants-chercheurs sont formés sur les méthodes théoriques et pratiques d’utilisation des rayons X, avec des applications dans les domaines qui impactent plusieurs secteurs d’activités tels que la santé, la mine, la communication, l’environnement, l’agriculture et bien d’autres. La cristallographie est donc un domaine incontournable de la science à l’interface de la physique, chimie, géologie et sciences de la vie. « Cela fait appel à la physique l’effet piézoélectrique contenu dans les téléphones portables, à la chimie sur les nouvelles molécules, à la géologie, à la biologie sur les interactions protéine- médicament et sur la manière de concevoir un médicament parce que les médicaments ce sont des cristaux, ainsi qu’aux mathématiques », précise le Pr Claude Lecomte.

N.O.

Franceville/Gabon