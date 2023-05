Médaille du travail : 49 salariés de la SEEG honorés à Franceville

49 salariés de la direction région-est (DRE) de la société d’énergie et d’eau du Gabon (SEEG), ont été honorés jeudi 20 avril dernier, à Franceville dans la povince du Haut-Ogooué, par la hiérarchie de la société, au cours d’une cérémonie de remise de médailles, présidée par le directeur général de la SEEG, Gustave Aimé Mayi. La cuvée 2021-2022 qui compte deux retraités a été décorée de la médaille du travail et de la médaille spéciale SEEG, pour leurs 10, 15,20,25,30, et 35 ans de dur labeur au sein de la société. Trois allocutions ont marqué la première phase de la cérémonie, d’abord celle du délégué du personnel, Ghislain Mbina, ensuite celle du directeur provincial du travail, Didas Mikendi qui a rappelé le cadre réglementaire de la médaille du travail, conformément à l’article 8 du code de travail en vigueur au Gabon, puis celle du DG de la SEEG.

Les prestigieuses distinctions qui leur sont décernées, reconnaissent et récompensent le travail réalisé, les sacrifices consentis pendant toutes ces années. Sur les 49 récipiendaires, 14 ont reçu alternativement la médaille de bronze du travail et la médaille de bronze SEEG pour leurs dix ans de boite ; 11 agents totalisant vingt ans de présence au sein de l’entreprise ont arboré la médaille d’argent du travail et sept parmi eux ont bénéficié de la médaille d’argent de la SEEG ; 11 personnels éligibles pour 20 années de loyaux service ont reçu la médaille d’or de la SEEG ;

Enfin, six vétérans ayant totalisé 35 ans de travail et de loyauté ont été épinglés de la médaille de platine SEEG, par son directeur général « Vous intégrez ainsi la famille des modèles SEEG sur lesquels la jeune génération pourrait et devrait s’inspirer, afin de relever les défis de la transformation opérationnelle et organisationnelle que nous commandent la nouvelle convention de concession. Notamment, garantir et améliorer la qualité de service », a signifié Gustave Aimé Mayi à ses agents. Lesquelles ont également reçu des parchemins et de l’argent en guise de récompense.

N.O.

Franceville/Gabon