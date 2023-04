CPPF : la campagne 2023-2024 des allocations de rentrée scolaire est lancée

LA Caisse des pensions et des prestations familiales des agents de l’État (CPPF) a tenu, vendredi dernier, une réunion de travail avec les directeurs centraux des ressources humaines (DCRH) et les directeurs provinciaux des ressources humaines (DPRH) des agents de l’État. But de cette rencontre, impliquer l’ensemble des parties prenantes dans le processus d’attribution des allocations de rentrée scolaire (ARS). À cet effet, le secrétaire général adjoint du ministère du Budget et des Comptes publics, Roland Mboumba, a procédé au lancement de la campagne de l’ARS pour l’année scolaire 2023-2024.

Dans les faits, il s’agit avant tout de mettre en œuvre une synergie au sein de l’ensemble des administrations concernées et d’inviter chaque bénéficiaire à se conformer aux critères d’éligibilité prévus par la réglementation en vigueur. "Nous sommes aujourd’hui obligés de solliciter les DCRH et les DPRH pour que l’information que nous avons donnée ce matin puisse être relayée auprès des agents, en espérant, pour l’édition 2023-2024, qu’on ait moins de rejets", a souligné le directeur des pensions familiales et sociales, Éric Epie.

Concernant les critères d’éligibilité, le SGA du ministère a précisé que "ce sont des enfants qui ont 3 ans minimum et 16 ans maximum, 16 ans à la date d’anniversaire. De plus, il faudrait que ce soit des enfants qui sont scolarisés. Ce sont ceux-là qui sont éligibles. Il y a des dispositions qui sont prévues notamment, et qui permettent à la CPPF d’exercer ses contrôles à partir du certificat de scolarité contresigné par les chefs d’établissements auprès desquels les enfants apprennent", a-t-il indiqué.

Pour rappel, l’allocation scolaire est versée chaque année aux familles ayant au moins un enfant scolarisé âgé de 3 à 16 ans, enrôlé à la Caisse nationale d’assurance maladie et de garantie sociale (CNAMGS). Cette allocation, qui est fixée à 62 500 FCFA par enfant et par an, est versée du 25 septembre au 25 décembre de chaque rentrée scolaire.

Hans NDONG MEBALE

Libreville/Gabon