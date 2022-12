Dr Ange Mibindzou Mouelet : "Les médicaments par terre sont un danger pour nos populations"

Entretien avec le directeur de l'Agence du médicament du Gabon, Dr Ange Mibindzou Mouelet.

Il a récemment lancé à Libreville, une campagne de répression est actuellement menée contre les commerces proposant à la vente des produits jugés dangereux pour les consommateurs.

L'Union : Monsieur le directeur de l’Agence du Médicament du Gabon, depuis un moment, des messages relatifs à la dangerosité des médicaments contrefaits et les circuits illégaux sont diffusés, notamment à travers le réseau téléphonique. À quoi doit-on ces alertes ?

Dr Ange Mibindzou Mouelet : Ces messages permettent de sensibiliser la population gabonaise sur la dangerosité de la consommation des médicaments et des autres produits de santé (MAPS), de qualités inférieures, illicites ou contrefaits. En effet, le phénomène des médicaments par terre et illicites est devenu un fléau. Il nous revient donc en tant qu’organe régulateur du secteur pharmaceutique au Gabon – en tenant compte des instructions des plus hautes autorités du pays et de la réglementation en vigueur–, de prendre les dispositions qui s’impose, afin de lutter efficacement contre ce phénomène grandissant qui est un danger pour nos populations. La sensibilisation des populations permet donc d’activer le sens des responsabilités de toutes et de tous pour que chacun, chacune adopte les comportements qui lui permettront de protéger la collectivité.

Le travail abattu ces dernières années par le ministère en charge de la Santé via l’Agence du Médicament a pourtant permis de réduire les pharmacies par terre. Qu’est-ce qui peut expliquer l’éventuelle résurgence de ce phénomène dans notre pays ?

Le ministère en charge de la santé via l’Agence du Médicament mène au quotidien des efforts pour éradiquer ce phénomène. En plus de la sensibilisation, il est prévu des actions de terrain de lutte et de répression des auteurs de vente illicite des médicaments. Il est à rappeler que les dispositions actuelles du code pénal criminalisent les actes de trafic des médicaments. Les actions de saisie des marchandises avec la traduction des auteurs de ces crimes devant les tribunaux sont en préparation. L’une des missions régaliennes de l’AMG est de rendre disponibles les produits de bonne qualité dans la chaîne de distribution nationale.

Votre Organisation bénéficie-t-elle à ce jour des moyens lui permettant d’atteindre cet objectif ?

Nous nous sommes engagés, suite aux instructions de monsieur le ministre de la Santé et des Affaires sociales, dans un processus de modernisation et de développement de l’Agence du Médicament, en vue de remplir de manière optimale nos missions. Aussi, un partenariat avec un laboratoire de contrôle qualité, pré-qualifié OMS a-t-il été établi, pour faciliter le transfert de compétence au profit de notre laboratoire de contrôle qualité des médicaments. En plus du contrôle de qualité documentaire, il sera réalisé de manière systématique, suivant un algorithme national, un contrôle de qualité des médicaments importés ainsi que des médicaments fabriqués localement.

Rudy HOMBENET ANVINGUI

Libreville/Gabon