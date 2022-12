Artisanat : Le missions du CNMAG présentées aux artisans de Franceville

Elu à la tête de la chambre nationale des métiers de l’artisanat du Gabon (CNMAG), en décembre 2021, Le président de ladite institution, Serge Hapita Nkoma a effectué une mission axée sur la campagne de sensibilisation et d’information auprès des élus de la chambre nationale des métiers, des artisans et des autorités administratives du Haut-Ogooué, les 28 et 29 novembre 2022. Un périple organisé dans le cadre de la vulgarisation des missions de ladite chambre. Celle-ci est appuyée par la direction générale de l’artisanat, à travers la présence de son chef de service du suivi analyse de projets, Stanislas Nzengue Massala, qui assure le volet formation.

Après avoir expliqué les missions et l’importance de l’institution dont il a la charge, aux autorités locales, les élus ont été édifiés sur les missions qui sont les leurs au sein de la CNMAG, avant d’entretenir, les artisans de la province du Haut-Ogooué, à la mairie centrale de Franceville. Malheureusement, ces derniers n’ont pas manifesté d’intérêt à la rencontre, au regard de leur absence. Toute chose qui n’a pas freiné l’élan du président et son bureau. Ces derniers ont pu sensibiliser et informer le petit nombre présent. « Cette chambre a plusieurs missions, dont le renforcement des capacités des acteurs de l’artisanat et particulièrement la valorisation du savoir-faire et l’expertise des artisans. C’est une plate-forme qui permet à tous les artisans du Gabon de développer leurs activités au travers de la formation et le regroupement par métier… », a expliqué Serge Hapita Nkoma.

Par la voix de Nancy Mpiga Mpiga, élue de la chambre et artisane, les artisans se sont dits édifiés par cette campagne. « Depuis l’élection du bureau nous attendions cette rencontre qui, aujourd’hui nous a beaucoup édifiés sur notre rôle d’élus et nos missions. La CNMAG est un privilège que l’Etat donne aux artisans. Car elle vient défendre nos intérêts et nous apporte la connaissance », a-t-elle signifié.

Notons que la chambre nationale des métiers est une première en Afrique centrale. Elle est née de la loi 27/2018, du 19 juin 2019.

N.O.

Franceville/Gabon