Prestations sanitaires : Le tunisien TMS veut densifier son offre au Gabon

Spécialiste de l’accompagnement des patients dans différents pays du continent, Tunisie médical Services (TMS) a présenté, dernièrement, à l’occasion de la journée d’information sur les soins médicaux à l’étranger et l’Assurance santé des étudiants (ASA), ses offres de prestations. En effet, TMS et l’Africa student assistance (ASA) veulent consolider et marquer leur position au Gabon.

Les deux entreprises tunisiennes ont édifié les compagnies d’assurances, mutuelles, parents d’étudiants, structures sanitaires et aux personnes intéressées, sur leurs offres commerciales. « L’objet de notre journée portes-ouvertes était la présentation en matière de santé à l’étranger, de notre service médical.

L’idée était de réunir l’ensemble des professionnels relatifs à ce secteur, notamment les assureurs, les entreprises privées et les institutionnels pour permettre de développer cette activité sur le Gabon », a fait savoir Sarhan Chaari, Directeur des Relations publiques de TMS. A travers ses offres de services commercialisés, l’établissement tunisien se propose d’accompagner par une «prise en charge sur mesure», les malades Gabonais en quête de guérison. La structure dit, à cet effet, compter sur ses atouts concurrentiels, dont des prestations sanitaires sans pareil, un matériel à la pointe de la technologie, un personnel de santé qualifié et toujours disponible, une maison de repos et un service optimal basé sur la « confiance » réciproque entre TMS, ses partenaires et ses patients.

« Le bonus de TMS, c’est qu’aujourd’hui elle dispose d’une clinique et d’une maison de convalescence. Tout un staff dédié à la santé qui facilitera le déplacement d’un patient. Des atouts qui faciliteront une assurance à s’engager avec nous afin d’avoir un partenariat », a renchéri le directeur des Relations publiques.

Au Kare F, le public présent a été réceptif à l’exposé relatif à la présentation de cette structure et ses prestations sociale et sanitaire. Moment de partage, la rencontre a également été l’occasion de présenter à l’assistance, l’Africa student assistance (ASA), un service partenaire d’accompagnement des futurs étudiants en Tunisie et au Maroc. Si ces deux services ont en commun le partage de l’accompagnement, il faut savoir que TMS qui accuse de plusieurs années de présence au Gabon, est présent dans neuf pays du continent.

Partenaire de la CNAMGS et de l’ANBG, les deus services veulent se positionner comme une réponse sur les questions de santé des gabonais.