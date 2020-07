Vol à la tire ou à l'arraché : un phénomène qui prend de l'ampleur

Le mercredi 8 juillet courant, dans une vidéo diffusée sur les réseaux sociaux, on voit un groupe de dix jeunes, le visage couvert par des masques - apparemment de lutte contre le Covid-19 -, en train de commettre des vols à la tire entre le rond-point de la Démocratie et l'ancienne RTG. Nous sommes à peu près à 8 heures du matin. Le film réalisé par un amateur montre l'un de ces délinquants arrachant un sac à un passager d'un véhicule particulier.

Après le forfait, alors que la victime est sans réaction, le jeune désœuvré et ses acolytes fouillent le sac volé et prennent tout ce qu'il y a d’important à l'intérieur avant de le jeter par terre. Puis, ils reviennent à la charge pour attaquer d’autres véhicules avant de décamper.

La hiérarchie de la police a immédiatement réagi en indiquant qu'à l’approche des éléments de la brigade anticriminalité (BAC) et de la brigade des recherches et d’interventions (BRI), les malfrats qui traînaient encore dans les environs se sont évanouis dans la nature. Non sans assurer que "seul l’individu identifié comme étant le meneur a été interpellé".