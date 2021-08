Vol : Ils se font passer pour des agents de la SEEG et emportent 15 millions

DEUX Camerounais, Saïdou Nkandare Njoya et David Kotto Doumbe, ont le 14 juillet dernier opéré au domicile d'un couple de Gabonais au quartier Sotega, dans le 2e arrondissement de Libreville. Un coup inspiré par leur compatriote Bienvenu Koutou Aboubacar, le chef de la bande mais absent des lieux ce jour-là, et qui leur a rapporté la somme de 15 millions de nos francs. À préciser que le dernier cité faisait partie du personnel domestique du couple. Il travaillait comme chauffeur.

Selon les enquêteurs de la police judiciaire qui les a tous neutralisés, Saïdou Nkandare Njoya et David Kotto Doumbe, vêtus de combinaisons bleues, ce jour-là, ont facilement accédé dans la concession du couple en question en se faisant passer pour des agents de la Société d'énergie et d'eau du Gabon (SEEG). Mais, en l'absence de Bienvenu Koutou Aboubacar, le chef de la bande. Étant un habitué des lieux, il avait donc une parfaite connaissance des mouvements de ses patrons et savait qu'en l'absence de ces derniers, seule la dame de ménage restait dans la maison. Ainsi, a-t-il organisé un vol au cours duquel ses acolytes ont, après avoir neutralisé la ménagère en la ligotant, ont réussi à emporter 15 millions de francs.