Viol sur une mineure :  7 ans de prison pour le tonton violeur à Lambaréne

LA Cour d’appel judiciaire de Libreville, siégeant en session criminelle à Lambaréné, a examiné, le 10 juin dernier, l’affaire G. A. contre Guy-Gervais Ndzanivenda. Ce Gabonais de 51 ans a été reconnu coupable de viol sur une mineure de 13 ans, et condamné à 7 ans de prison lors de l'audience présidée par Aïcha N'gwa-Émane.

Le 25 mars 2018 au village Opomwana. Guy-Gervais Ndzanivenda se rend en brousse pour des travaux champêtres, en compagnie de ses deux nièces G. A. et W. A., âgées respectivement de 13 et 14 ans. Contre toute attente, alors que la plus jeune est occupée à couper les feuilles de manioc, elle est subitement projetée au sol par son oncle. Ce dernier lui ôte ses vêtements, se déshabille et tente de la violer. L'enfant pousse des cris qui alertent sa sœur aînée. Laquelle se jette sur le tonton violeur qui finit par lâcher prise. L'affaire est aussitôt portée à la connaissance des parents qui apprennent au passage que Guy-Gervais Ndzanivenda était à sa troisième tentative. Le mis en cause est neutralisé par la brigade nautique de Lambaréné, informée par le chef de village.