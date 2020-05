Viol sur mineure de moins de 15 ans : Me Fabien Méré à la barre ?

L’information a été révélée cette semaine, sur les réseaux sociaux, à travers un procès-verbal dressé à cet effet par la Division de sécurité publique de Lille, le 4 décembre 2019, à la suite de la plainte déposée par la victime.

Selon des sources concordantes, cela fait deux ans que cette affaire a eu lieu, et le mis en cause ne semble pas bien inquiété et reste aphone à ce jour. Y compris ses proches. Un silence qui a fait réagir plusieurs internautes, dont certains souhaiteraient que ses amis politiques et autres soutiens puissent intervenir en condamnant cet acte et, surtout, demander à Me Fabien Méré d'éclairer la lanterne à ce sujet. Lui qui semble être engagé dans la lutte pour la défense des Droits humains, pouvait-on lire. Et savoir quelle suite sera donnée à cette affaire ?