Vandalisme : plus de 2 millions emportés au collège Edouard Ekogha Mengue

LA direction du collège d’enseignement secondaire Edouard Ekogha Mengue d’Oyem a été vandalisée, jeudi 12 mai dernier par des individus non identifiés, qui ont profité de l’absence du gardien pour s'introduire avec effraction dans le bâtiment administratif et passer les bureaux au peigne fin

LA direction du collège d’enseignement secondaire Edouard Ekogha Mengue d’Oyem a été vandalisée, jeudi 12 mai dernier par des individus non identifiés, qui ont profité de l’absence du gardien pour s'introduire avec effraction dans le bâtiment administratif et passer les bureaux au peigne fin. Résultat des courses : plus de 2 millions de francs et plusieurs effets vestimentaires emportés.

C’est le principal du collège Marie-Chantal Ayigone, qui va constater, très tôt, le lendemain, le passage des malfrats. Notamment, la présence d’un morceau de contreplaqué arraché, qui traînait devant la terrasse de son bureau. En l'ouvrant, elle va découvrir des effets sens dessus dessous. Dans la douche de son bureau, les malfrats qui sont passés par le plafond sont tombés sur une enveloppe renfermant 2 millions de francs. Le fruit d'une "tontine" que la responsable venait de toucher.

Au bureau contigu de la secrétaire, la fouille minutieuse va permettre aux bandits de mettre la main sur l’argent reversé par les commerçantes exerçant au sein de l’établissement que la secrétaire gardait soigneusement dans un tiroir. " Avant de repartir, ils ont cassé les deux bureaux des surveillants, qui se trouvent près du portail principal. Ils ont trié les effets importants dont des bijoux confisqués aux élèves par les surveillants ", a confié la responsable, qui a aussitôt alerté la Direction générale des recherches (DGR).



Alexis NDONG SIMA



Retrouvez l'intégralité de cet article dans la version numérique complète Retournez à la rubrique Justice & Faits divers au Gabon