Tribunal de Port-Gentil : où sont passés les 66 918 641 francs des ex-employés 3MA ?

Le collectif des exemployés de l'entreprise Moundele Moon Maritime Agency (3MA), mis à disposition de l'entreprise utilisatrice Egyptian Drilling Company (EDC) durant la période allant de 2011 à 2016, membre affilié au Syndicat autonome des pétroliers (SAP), a donné hier dans un hôtel de Port-Gentil un point de presse accusateur.

" Nous prenons à témoin l'opinion nationale et internationale consécutivement à la discrimination et l'injustice dont nous sommes victimes de la part du parquet de la République du Tribunal de première instance de PortGentil ", attaque Hans Lewis Bagafou Mouloungui, son Porte-parole.

Selon lui , " en date du 14 décembre 2023, une plainte avait été déposée contre le SAP et l'entreprise 3MA par un de nos ex-collègues, le nommé Angouma Herman, dépourvu de tout mandat spécial de représentation du collectif, pour détournement des sommes relatives aux cotisations sociales (CNSS et CNAMGS) et impôts (IRPP, TCS…) d'un montant de 66 918 641 francs CFA, d'une part. Et de délit d'abus de confiance d'autre part, alors que ladite somme avait été confiée au SAP pour sa garde à la suite d'une assemblée générale sanctionnée par la signature d'un procès-verbal enregistré au rang et minutes au greffe social. "

Et d'indiquer : "Nous avons été fort étonnés et abasourdis d'apprendre du procureur de la République et de l'un deses adjoints, le nommé Ivala Pambo Moïse, que ledit PV n'avait aucune valeur juridique. En revanche, nonobstant l'absence criante d'un mandat spécial de représentation de Sieur Angouma Herman pour parler en lieu et place, et d'agir au nom du collectif, nous ne comprenons toujours pas que le parquet de la République ait cautionné une telle forfaiture en recevant ce dernier dans sa demande dépourvue de légitimité tout en occultant le mandat et le quitus que nous avions donnés au SAP de garder ces sommes. "

René AKONE DZOPE

Port-Gentil/Gabon