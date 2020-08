Trafic : une commerçante interpellée avec trois peaux de panthère

Une ressortissante béninoise, Lyadi Yesirath Olawoyin, commerçante au marché d'Oloumi, dans le 5e arrondissement de Libreville, a été interpellée en début de semaine par la Police judiciaire (PJ) pour présomption de trafic de peaux de panthère.

L'organisation non gouvernementale (ONG) Conservation Justice, qui lutte pour la préservation de la nature, explique que la suspecte voilerait son activité illicite de trafic des pièces d’espèces protégées à travers son commerce de denrées alimentaires. Et d'ajouter que c'est un informateur anonyme qui a permis de démasquer la trafiquante présumée. Sur ce, les membres de cette ONG ont saisi à leur tour les agents des Eaux et Forêts et ceux de la PJ, qui ont effectué une descente au marché d'Oloumi où ils ont appréhendé la suspecte en flagrant délit de réception d'un sac plastique de couleur jaune en provenance de l’intérieur du pays.

Après avoir déballé le colis suspect, les enquêteurs y ont découvert trois peaux de panthère. Il n'en fallait pas plus pour que Lyadi Yesirath Olawoyin et le corps du délit soient conduits au poste de police pour les nécessités d'enquête.

Lors de son audition, elle est passée aux aveux. Toujours en garde à vue, la mise en cause attend maintenant d'être présentée devant le procureur de la République pour connaître son sort.



Abel EYEGHE EKORE



