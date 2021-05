Trafic d’or : plus d’une centaine d’arrestations et 1 000 expulsions en vue

LES Forces armées gabonaises (FAG) ont diligenté depuis vendredi dernier dans plusieurs localités du pays une opération coup de poing destinée à lutter contre les trafiquants illégaux de nos ressources naturelles. C'est par exemple le cas des exploitants d'or établis dans les provinces du Haut-Ogooué, Ogooué-Lolo, Ogooué-Ivindo, dont les campements ont été démantelés. L'initiative déployée en collaboration avec les services de l'Agence nationale des parcs nationaux (ANPN) a permis de déloger un millier d'orpailleurs illégaux. Près de 150 majoritairement des clandestins et, dans une moindre mesure, de quelques ressortissants gabonais ont été neutralisés.

En effet, cela fait un bon moment que le gouvernement gabonais réfléchissait à une réponse efficace à la problématique de l'exploitation anarchique de l'or par les populations venues des pays voisins. Notamment le Cameroun et les Congo (RDC et Brazzaville). On se rappelle d'ailleurs qu'en mars 2011, les ressortissants du Haut-Ntem, qui se plaignaient déjà de cette exploitation illégale de leurs richesses, exhortaient les plus hautes autorités du pays à utiliser tous les moyens nécessaires pour mettre un terme aux activités de ces trafiquants qui impactaient négativement l'environnement.